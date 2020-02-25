Суд подтвердил взыскание в пользу Минобороны 1,3 тыс. рублей вместо миллиарда

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с АО "Воентелеком" в пользу Минобороны РФ 1,3 тыс. рублей из требуемых 996,2 млн рублей неустойки.

Как следует из информации на сайте суда, суд отказал ведомству в удовлетворении кассационной жалобы. В материалах дела говорится, что Девятый арбитражный апелляционный суд 13 ноября 2019 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 2 августа того же года взыскал с "Воентелекома" в пользу военного ведомства 1,3 тыс. рублей.

Суды установили, что Минобороны (заказчик) и "Воентелеком" (исполнитель) 17 августа 2015 года заключили госконтракт на сервисное обслуживание средств связи для нужд ведомства в 2015-2017 годах.

Датой выполнения работ по контракту является дата подписания получателем акта сдачи-приемки выполненных работ. Цена контракта составила 10 млрд рублей.

Минобороны объяснило свой судебный иск нарушением установленных контрактом сроков. Размер неустойки за просрочку по контракту за период со 2 сентября по 12 октября 2015 года, по расчетам ведомства, составляет 996,2 млн рублей.

Министерство потребовало от "Воентелекома" уплаты штрафных санкций, однако компания оставила эти претензии без удовлетворения.

По мнению судов, Минобороны РФ не обосновало "расчет штрафных санкций". При этом "Воентелеком" оценил размер неустойки в 1,3 тыс. рублей.

АО "Воентелеком" - специализированная сервисная компания федерального значения. Работает в области информационной безопасности и телекоммуникаций.