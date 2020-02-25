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Мишустин побывал в российской больнице, 40 лет не знавшей капремонта

Мишустин побывал в российской больнице, 40 лет не знавшей капремонта
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел в Кургане операционный блок городской больницы скорой медицинской помощи, в которой несколько десятков лет не проводился ремонт.

Его сопровождали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минфина Антон Силуанов, которому ранее было поручено курировать развитие этого региона. Во время осмотра корпуса, где оборудован операционный блок, глава Минздрава рассказал премьеру, что капитальный ремонт в этих помещениях не проводился около 40 лет. Мурашко также указал на проблему устаревшего оборудования в этой больнице.

Мишустин поинтересовался у главврача больницы, хватает ли учреждению медицинских кадров. В целом он признал, что ситуация в больнице плачевная.

Курганская больница скорой медицинской помощи включает в себя станцию скорой медпомощи (шесть подстанций до 150 тыс. выездов в год, или 400-450 в сутки), амбулаторно-поликлиническое отделение (травмпункт, обслуживающий более 70 тыс. пациентов в год), а также круглосуточный стационар на 360 коек (12 тыс. пациентов в год) по таким профилям, как хирургия, терапия, нейрохирургия, детская и взрослая отоларингология, травматология и ортопедия, неотложная кардиология, неврология.

В медучреждении действуют лечебно-диагностические службы, первичное сосудистое отделение, травматологический центр. В больнице работают 90 врачей, средний медперсонал насчитывает 436 человека. При этом в 2019 году укомплектованность учреждения врачами составила 23,6%, среднего медперсонала - 38,8%. Коэффициент совместительства врачей составляет 2,7, среднего медперсонала - 2,5.

На базе Курганской больницы скорой медицинской помощи работает единая диспетчерская служба, которая обрабатывает вызовы из Кургана, Шадринска и районов области (ежедневно поступает около 700-800 вызовов). Больница насчитывает 6 корпусов 1960-1980 годов постройки, капитальный ремонт не проводился более 30 лет.

Михаил Мишустин Курган Михаил Мурашко

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