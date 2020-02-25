Мишустин поддержал идею создания онлайн-сервиса для пожеланий по ремонту дорог

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу о создании в регионах онлайн-сервисов, с помощью которых граждане могут высказывать свои пожелания по ремонту дорог.

"Ничего сложного, казалось бы, вот такой интерактивный сервис, который позволяет узнать, что люди хотят и именно так проектировать (дороги - ИФ) и закладывать соответствующие средства. В Москве так давно происходит, в Московской области, я уверен, что и в других регионах. Это очень хороший опыт, и я думаю, что с поддержкой губернатора мы продолжим так же его тиражировать и в Курганской области, и в других регионах страны", - сказал Мишустин.

Глава правительства ознакомился с проектом застройки в самом большом жилом районе Кургана Заозерный. Премьеру, в частности, рассказали, что дороги в Кургане ремонтировали с учетом пожеланий граждан: именно они выбирали участки улиц, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. В настоящее время разрабатывается онлайн-сервис, с помощью которого жители смогут выбирать участки для ремонта.