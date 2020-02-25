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Фельдшер в Челябинской области не получила экстренную помощь после контакта с больным СПИДом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сотруднице станции скорой помощи в Златоусте (Челябинская область) пришлось ехать в Челябинск, чтобы получить необходимый препарат для профилактики ВИЧ-инфекции после опасного контакта с больным СПИДом, так как его не оказалось в городской больнице.

Депутат областного парламента Ольга Мухометьярова рассказала, что к ней обратилась мама 23-летней девушки-фельдшера. Ее дочь оказывала помощь мужчине с гематомой на голове, в это время она лопнула и кровь брызнула девушке в глаз. Пациент сообщил, что он ВИЧ-инфицирован и находится на стадии СПИДа.

Однако девушке необходимое по инструкции лекарство для профилактики заражения ей не дали. Сначала девушке сказали, что лекарство в сейфе и достать его можно только утром, когда придет на работу сотрудник с ключом. А утром выяснилось, что в сейфе нужного лекарства нет. Она поехала в областной Центр СПИДа, где ей должны оказать помощь.

Мухометьярова добавила, что намерена обратиться в прокуратуру города с заявлением о проверке действий руководства больницы, поскольку усматривает в этой ситуации признаки халатности и неоказания своевременной медицинской помощи.

В свою очередь в пресс-службе Центра СПИДа агентству пояснили, что в подобной ситуации нужно как можно быстрее начать прием препаратов для ВИЧ-инфицированных. Желательно - в первые два часа после инцидента, но не позднее 72 часов.

Между тем пресс-служба регионального Минздрава уточняет, что пострадавшая сотрудница как минимум в течение месяца будет находиться под наблюдением врачей областного центра СПИДа и получать необходимые медикаменты.

Челябинская область Златоуст

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