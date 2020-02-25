Руководителя морга в Петербурге отстранили из-за видео со стриптизом на 23 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Заведующего отделом бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга отстранили от работы на время проверки, вызванной публикацией видео со стриптизом в помещении ординатуры на 23 февраля.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению во вторник, руководитель бюро судмедэкспертизы досрочно отозван из служебной командировки.

"Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранен от исполнения обязанностей на время проверки. Эти обязанности исполняет другой сотрудник отдела. Судебно-медицинскому эксперту, которая нарушила приказ по бюро и в превышение своих полномочий провела в кабинет человека, не являющегося работником учреждения, будет объявлен выговор. Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию", - уточнили в пресс-службе.

В адрес охранного предприятия, осуществляющего охрану учреждения, направлена претензия с требованием принять меры в отношении лиц, допустивших нарушение пропускного режима.

В пресс-службе заявили, что "работников бюро судебно-медицинской экспертизы отличает высокое чувство долга и профессионализм, а празднование Дня защитника Отечества является традицией коллектива, значительную часть которого составляют прошедшие службу в армии ветераны Вооруженных сил страны".

В то же время отмечается, что начальник бюро и комитет по здравоохранению считают, что избранная организаторами мероприятия форма поздравления работников с государственным праздником и выбор места его проведения "недопустимы, противоречат общепринятым этическим принципам, нормам кодекса чести работника бюро судебно-медицинской экспертизы и являются проявлением непонимания отдельными сотрудниками бюро своего долга и социальной ответственности".

Ранее петербургское интернет-издание" Фонтанка" опубликовало видеозапись с женским стриптизом в помещении городского бюро судебно-медицинской экспертизы. По информации издания, стриптиз был поздравлением сотрудников с Днем защитника Отечества.