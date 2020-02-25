Поиск

Под Воронежем расстреляли сына местного предпринимателя

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства убийства молодого человека, сообщает региональное СУ СКР во вторник.

По предварительным данным, накануне у одного из домов СНТ "Политехник" Рамонского района Воронежской области в автомобиле Nissan обнаружено тело 23-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Убийство совершено при выезде пострадавшего из своего дома. Тело мужчины обнаружили родственники.

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным местных СМИ, погибший молодой человек являлся сыном местного предпринимателя.

Воронеж СКР

Новости

Суд в Петербурге перенес на среду заседание по делу "Сети"

Производитель "Тигров" решил отсудить у Хирурга права на бренд "Волк"

Производитель "Тигров" решил отсудить у Хирурга права на бренд "Волк"

Автомобиль сбил четверых пешеходов на тротуаре в Петербурге

День голосования по поправкам в Конституцию предложили сделать нерабочим

День голосования по поправкам в Конституцию предложили сделать нерабочим

Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый

По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый

ЦБ решил вернуть нулевые тарифы для банков в Системе быстрых платежей

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

"Яндекс" разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

"Яндекс" разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');