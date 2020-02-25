Под Воронежем расстреляли сына местного предпринимателя
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства убийства молодого человека, сообщает региональное СУ СКР во вторник.
По предварительным данным, накануне у одного из домов СНТ "Политехник" Рамонского района Воронежской области в автомобиле Nissan обнаружено тело 23-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Убийство совершено при выезде пострадавшего из своего дома. Тело мужчины обнаружили родственники.
Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По данным местных СМИ, погибший молодой человек являлся сыном местного предпринимателя.