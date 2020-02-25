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Ущерб от ураганного ветра на Ставрополье оценили в 60 млн рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Около сотни жилых домов, в том числе многоквартирных, повреждены во вторник в Ставропольском крае из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба губернатора региона вечером во вторник.

"Наиболее серьезная ситуация в Буденновском районе, Советском и Нефтекумском городских округах. Здесь пострадали в общей сложности до сотни жилых домов, в их числе есть и многоквартирные. В частности, полностью лишился кровли многоквартирный дом в Буденновске. В Нефтекумске серьезные повреждения мягкой кровли получили 12 таких зданий, в Советском городском округе повреждены кровли семь многоквартирных домов", - говорится в сообщении по итогам совещания губернатора с главами муниципалитетов края.

Сильным ветром в этих районах также повреждены и учреждения социальной сферы - школы и детсады, дома культуры, объекты спорта и здравоохранения.

"Ущерб от стихии оценивается на данном этапе примерно в 60 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

В трех муниципалитетах, которые наиболее сильно пострадали, вводится режим ЧС, чтобы устранить последствия сильного ветра. Губернатор потребовал от глав муниципалитетов оперативно провести расчеты необходимых средств и материалов, определить подрядчиков для проведения работ.

"К вечеру завтрашнего дня жду доклада о том, что подрядчики приступили к работе на всех "точках", - сказал губернатор Владимир Владимиров главам муниципалитетов.

По данным пресс-службы, на совещании также обсудили работу с пострадавшими.

"Вследствие сильных порывов ветра медицинскую помощь потребовалось оказать двум гражданам в Пятигорске и одному в Буденновске. Угрозы жизни нет", - поясняет пресс-служба.

Ранее ГУ МЧС по региону объявило экстренное предупреждение в связи с сильным западным ветром скоростью 30 м/с. Из-за ветра в течение дня прерывалось электроснабжение, без света оказались более 63 тыс. человек, повреждены кровли 76 зданий.

В Советском округе власти уже ввели режим ЧС.

Ставрополье

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