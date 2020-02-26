Власти Камчатки предлагают запретить продажу детям баллонов с газом и зажигалок

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Камчатском крае разработают проект закона о запрете продажи газовых смесей и зажигалок несовершеннолетним, сообщает пресс-службе правительства региона в среду.

"Принято решение о разработке законопроекта по запрету розничной продажи и распространении несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ на территории Камчатского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение приняли участники координационного совещании по обеспечению правопорядка, прошедшем под руководством губернатора края Владимира Илюхина. На совещании речь шла о защите жизни и здоровья несовершеннолетних от вредного воздействия токсичных веществ, жевательных и других смесей, содержащих никотин.

С 2016 по 2019 год на Камчатке зарегистрированы 10 случаев гибели несовершеннолетних в результате сниффинга (одна из разновидностей токсикомании. Вдыхая пары газа, подростки получают своеобразное опьянение). Так, по одному случаю было зарегистрировано в 2016 и 2018 годах, в 2017 году - три случая, а в 2019 году уже зарегистрированы пять случаев. Возраст погибших - от 13 до 17 лет.

"В крае за истекший период 2020 года из-за сниффинга умерла одна несовершеннолетняя. Сегодня на диспансерном учете в краевом наркологическом диспансере стоит один несовершеннолетний с установленным диагнозом зависимость от бытового газа, на профилактическом учете стоят 11 несовершеннолетних, эпизодически употребляющих бытовой газ. Со всеми несовершеннолетними, стоящими на учете в медицинском учреждении, проводится профилактическая работа с привлечением заинтересованных ведомств", - сказала министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина, слова которой приводятся в сообщении.

Сорокина добавила, что в 2019 году также зафиксированы шесть случаев употребления несовершеннолетними вещества под названием "Снюс", из них трое несовершеннолетних в сопровождении родителей, обратились в наркологический диспансер анонимно.