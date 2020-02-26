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Экс-сотрудник ВТБ и его мать осуждены за мошенничество на 57 млн рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ангарский городской суд Иркутской области огласил приговор экс-сотруднику банка ВТБ-24 (ПАО ВТБ) и его матери, обвиняемым в хищении более 57 млн рублей финансовой организации, сообщает в среду пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, с 2013 по 2016 год обвиняемый, работавший в то время начальником отдела продаж одного из офисов ВТБ-24, организовал выпуск по фиктивным документам зарплатных и кредитных карт с установленными на них кредитными лимитами до 300 тыс. рублей. Всего было выпущено 624 банковские карты на имя 415 вымышленных граждан.

Его мать снимала с этих карт деньги в банкоматах в Ангарске и Иркутске. За три года они похитили у банка более 57 млн рублей.

Желая скрыть хищение средств, обвиняемый вносил минимальные платежи в счет погашения задолженности.

"Мать и сын признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей и шести лет лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание ими вины, раскаяние и частичное возмещение ущерба.

Также суд взыскал с осужденных в пользу ВТБ 56 млн рублей ущерба.

На имущество осужденных - квартиры, автомобиль, гаражный бокс, сотовые телефоны и часы - обращено взыскание.

Иркутская область

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