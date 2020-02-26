Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможенников

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международные автоперевозчики пожаловались президенту Владимиру Путину на злоупотребления таможенников при пограничном контроле и попросили внести в новый КоАП поправки, чтобы урегулировать проблему, пишет "Коммерсантъ". В Федеральной таможенной службе эти изменения сочли нецелесообразными.

Газета сослалась на письмо от 21 ноября 2019 года, которое подписали 219 перевозчиков. Они пожаловались на сотрудников Выборгской таможни. По их утверждению, таможня уличает их груз в перевесе по сравнению с цифрами в накладной и отправляет на дорогостоящее хранение. Перевозчики считают, что таможенники фальсифицируют показания весов при проверке груза, кладя на весы посторонние предметы или надавив на них, а также целенаправленно увеличивают число дел в связи с перевесом.

Они также пожаловались Путину, что таможня нарушает сроки оформления транзита до двух суток вместо четырех часов, нарушает сроки досмотра товаров на складах временного хранения (СВХ) - с двух дней до месяца. Еще они отметили, что за время проверок товар портится или похищается.

В последний раз перевозчики обсудили свои проблемы в ФТС 20 февраля, но положительных результатов не добились, рассказали изданию несколько источников в отрасли.

Таможня имеет право направить машину с товаром в СВХ для досмотра с выгрузкой, если таможенный пункт не имеет нужного оборудования, заявила координатор экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС Анастасия Чурсина.

По ее словам, на территории Выборгской таможни есть несколько полностью оборудованных коммерческих СВХ, так что таможня не видит смысла оборудовать свои пункты пропуска и направляет перевозчиков на эти склады для проверок. Это СВХ ЗАО "Восход" (МАПП Торфяновка) и "Терминал Лоджистикс" (между Торфяновкой и Брусничным).

Чурсина отметила, проверка одного автомобиля на таком складе стоит не меньше 50 000 рублей.

Перевозчики также пожаловались на штрафы в 50 000-100 000 рублей за перевес груза и его конфискацию. Чурсина объяснила, основанием для возбуждения дела является любой перевес брутто, "неважно, это 0,01% от общего веса или 10%".

Перевозчики призвали изменить КоАП, чтобы их товар не задерживали под предлогом несоответствия массы накладной, не штрафовали и не портили груз.

В декабре их обращение Кремль переправил в главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС. В ФТС причин для изменений не увидели и злоупотреблений не обнаружили. следует из ответа службы от 4 февраля.