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В Совбезе РФ предложили собирать генетические данные у родственников пропавших людей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Совете безопасности (СБ) России предлагают ввести обязательную ДНК-регистрацию людей, чьи близкие родственники пропали без вести, сообщили в пресс-службе СБ.

Также в Совбезе отметили важность уточнения круга лиц, у которых обязательно должны снимать отпечатки пальцев. Межведомственная комиссия Совбеза сообщила и о необходимости повышения взаимодействия организаций при поиске пропавших людей.

"Отдельное внимание уделено информационному обеспечению розыскной и идентификационной работы правоохранительных органов", - сообщает Совбез.

По данным Следственного комитета РФ, за 2018 год в России пропали без вести 13 683 ребенка. За первое полугодие 2019 года - 8 383 ребенка. Подавляющее большинство из них были найдены, однако в розыске остаются около 100 человек.

Совет безопасности РФ

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