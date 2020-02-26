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Союз педиатров России осудил суррогатное материнство и поддержал многодетность

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Почетный председатель исполкома Союза педиатров России, член президиума РАН Александр Баранов от имени организации осудил практику суррогатного материнства и высказал сомнения относительно процедуры ЭКО-оплодотворения. Он заявил это на III Гиппократовском форуме в Москве.

"Конечно, мы против суррогатного материнства. Исключительно против. Я считаю, что суррогатное материнство антигуманно и не соответствует идеям человечности. Демография - серьезная проблема, и решить эту проблему может только многодетность", - сказал он.

Баранов отметил опасность экстракорпорального оплодотворения для здоровья женщины и ребенка и заявил о настороженном отношении к этой технологии: "ЭКО - это не тот инструмент и путь, который может исправить демографическую ситуацию в стране".

Он также поддержал пожелание РПЦ вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования: "это не болезнь". Академик напомнил, что в 2015 году конгресс педиатров поддержал предложение патриарха Кирилла вывести аборты из системы ОМС.

Участники форума сказали, что видят опасность в ЭКО не только в высоком проценте детей с нарушениями развития, но и в риске онкологических заболеваний для женщин, решившихся на эту процедуру.

Директор Медико-генетического научного центра Сергей Куцев заявил со ссылкой на мнение врачей-генетиков, занимающихся проблемами наследственной патологии, что так называемая технология редактирования генома не отработана, неэффективна и может привести к нежелательным последствиям, так как существует возможность появления дополнительных нежелательных и наследуемых изменений в генетическом аппарате. Поэтому, сказал Куцев, сообщество врачей-генетиков выступает против этих экспериментов.

Участники Гиппократовского форума высказались за принятие единого закона об охране здоровья детей, где среди прочего было бы прописано право ребенка на жизнь, начиная с внутриутробного периода развития.

Гиппократовский форум был учрежден 31 мая 2017 года по инициативе Союза педиатров России и Вcемирного русского народного собора, он призван консолидировать в медицинском сообществе и российском обществе в целом тех, кто разделяет принципы медицинской этики, заложенные Гиппократом.

Гиппократовский форум Союз педиатров Александр Баранов РПЦ

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