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Глава МВД РФ признал нехватку аттестованных кадров в ведомстве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о нехватке аттестованных сотрудников в своем ведомстве.

"В кадровом обеспечении сохраняется ряд проблемных вопросов, среди самых острых - некомплект аттестованного состава: за последние пять лет он увеличился почти в два раза", - сказал Колокольцев, выступая на расширенной коллегии МВД РФ.

По его словам, особенно сложное положение сложилось в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков.

"Если в 2012 году на каждое вакантное место претендовали четыре человека, то в 2019 - менее двух", - сказал Колокольцев.

МВД РФ Владимир Колокольцев

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