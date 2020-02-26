Путин призвал полицейских не принимать каждого предпринимателя за нарушителя

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратил внимание МВД на большое количество жалоб предпринимателей на действия сотрудников правоохранительных органов и призвал полицейских "не видеть потенциального нарушителя" в каждом бизнесмене.

Глава государства, выступая в среду на заседании расширенной коллегии МВД, констатировал, что предприниматели по-прежнему много жалуются на травлю со стороны правоохранительных органов, "на незаконные, необоснованные действия, в том числе сотрудников МВД". "

"Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места", - подчеркнул президент.

По словам Путина, именно такая работа в области экономической безопасности призвана служить важнейшим элементом привлекательного, комфортного, цивилизованного делового климата в стране.

В то же время президент призвал правоохранительные органы к системному подходу в борьбе с производством некачественных лекарств и суррогатного алкоголя.