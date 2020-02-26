В Череповце возбудили уголовное дело о разрушении ледяных скульптур фестиваля Победы
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Череповце четверо молодых людей в возрасте 18 и 19 лет стали фигурантами уголовного дела о вандализме. Им вменяют разрушение ледяных скульптур, созданных к фестивалю 75-летия Победы, сообщили в УМВД Вологодской области.
Скульптуры были разрушены в ночь на 16 февраля.
Подозреваемые задержаны. На телефоне одного из них полицейские нашли видеозапись повреждения скульптур на площади Молодежи. Все задержанные признали вину, отмечают в МВД.
Разбитые скульптуры в течение трех дней создавали 15 команд из разных регионов.
В Череповце четверо "сверхразумов" разбили ледяные фигуры, сделанные на фестивале в честь 75-летия Победы, и снимали всё это на телефон.— Антон Беляков (@abeliakov) February 26, 2020
Инцидент произошел ранним утром 16 февраля. Мэрия оценила ущерб в 750 тысяч рублей. pic.twitter.com/q4h4E2rdV2