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В Череповце возбудили уголовное дело о разрушении ледяных скульптур фестиваля Победы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Череповце четверо молодых людей в возрасте 18 и 19 лет стали фигурантами уголовного дела о вандализме. Им вменяют разрушение ледяных скульптур, созданных к фестивалю 75-летия Победы, сообщили в УМВД Вологодской области.

Скульптуры были разрушены в ночь на 16 февраля.

Подозреваемые задержаны. На телефоне одного из них полицейские нашли видеозапись повреждения скульптур на площади Молодежи. Все задержанные признали вину, отмечают в МВД.

Разбитые скульптуры в течение трех дней создавали 15 команд из разных регионов.

Череповец МВД Вологодская область

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