В РФ утвердили новые правила применения оружия против самолетов-нарушителей границы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила применения оружия против военных и гражданских самолетов, нарушающих границу РФ.

Соответствующие постановление опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новой редакции правил, дежурные силы Вооруженных сил (ВС) приводятся в готовность при приближении неопознанных воздушных судов на расстояние 50 или 100 километров (для Южного и Восточного военных округов) к госгранице.

В случае внезапного обнаружения потенциального нарушителя, радиус приближения к госгранице РФ, необходимый для приведения в готовность дежурных сил, составляет 150 км.

В новой редакции правил оставлены без изменений пункты, регулировавшие порядок применения оружия против гражданских и невооруженных судов, согласно которым атаковать их разрешалось только, если на борту самолетов нет пассажиров или заложников.

В 2018 году Минобороны РФ опубликовало проект новой редакции правил, по которому военные получали право применять оружие против "гражданских или не оснащенных вооружением военно-транспортных воздушных судов", вне зависимости от наличия на их борту гражданских лиц, в случае "наличия реальной опасности" гибели людей либо экологической катастрофы, в том числе в случае наличия непосредственной угрозы воздушного нападения на важнейшие объекты России.

В утвержденной редакции правил данный пункт отсутствует.