Госрасходы на страхование космических запусков в 2020 г. вырастут более чем на 20%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2020 году получит 2,14 млрд рублей бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение затрат, связанных со страхованием рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях в рамках космической программы РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства в среду.

Как сообщалось ранее, в 2019 году на эти цели было выделено 1,68 млрд рублей. Таким образом, в этом году "Роскосмос" получит на 21,6% больше средств.

Средства направляются в рамках федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Ранее эксперты на рынке космического страхования заявили, что, несмотря на отсутствие заявленных убытков на российском космическом рынке, рост страховых тарифов неизбежен. Среди главных причин эксперты называют повышение тарифов на перестрахование на западном рынке и сокращение емкости на рынке космического страхования в России.