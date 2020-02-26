Путин выступил за внесение в Конституцию запрета для чиновников на активы за рубежом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал внесение в Конституцию запрета для высших должностных лиц страны, включая главу государства, иметь имущество и активы за рубежом.

На встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию в среду президент заявил, что считает такое ограничение оправданным. По словам Путина, "когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор: хочет он иметь какие-то активы за рубежом, либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было", которая может ограничить его свободу действий при принятии решений в интересах РФ.

При этом он подчеркнул: "Надо тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства - президента страны". "Предлагаю добавить туда и это", - заключил Путин.