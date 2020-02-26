Поиск

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Утвержденный в конце ноября 2019 года государственный стандарт на ретро-автомобили возрастом более 30 лет начнет действовать в РФ с 1 марта, сообщил Росстандарт.

"Разработка и вступление в силу ГОСТа на раритетные автомобили является важным шагом на пути создания условий для передвижения таких, зачастую бесценных, автомобилей в качестве полноценных участников дорожного движения. Теперь появился легальный механизм по определению автомобилей в качестве раритетных и их выпуску в обращение на законных основаниях", - приводит пресс-служба Росстандарта слова замглавы ведомства Алексея Кулешова.

Новый ГОСТ будет применяться добровольно и распространится на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, а также на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния.

Прежде у владельцев ретро-машин не существовало правового механизма для отнесения их транспорта к разряду раритетных. Подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением по новому ГОСТу будет являться основанием для полноправного участия в дорожном движении без дополнительных разрешений.

"Заинтересованные лица смогут без ограничений использовать раритетное транспортное средство и распоряжаться им без оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на территории России", - отмечает Росстандарт.

Росстандарт

Новости
Изменение Конституции

Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции
Изменение Конституции

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля
Новый коронавирус в Китае

Всех заболевших пневмонией в РФ будут проверять на коронавирус

Новый коронавирус в Китае

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Российские ученые разработали пять прототипов вакцины от коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Голикова попросила россиян не ездить в Италию

Новый коронавирус в Китае

Россия приостановит выдачу виз иранцам и прекратит авиасообщение с Южной Кореей

Россия приостановит выдачу виз иранцам и прекратит авиасообщение с Южной Кореей
Новый коронавирус в Китае

Россия продлит до апреля ограничения на авиасообщение с Китаем

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого по "делу Голунова"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');