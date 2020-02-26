Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Журналистка Залина Маршенкулова обратилась с заявлением в полицию из-за угроз убийством в интернете после того, как она заступилась в соцсетях за девушек, снявшихся в клипе солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщила ее адвокат Светлана Байтурина.

"Залина просит провести проверку, возбудить уголовное дело за угрозы убийством по мотивам ненависти за осуществление ею общественно полезной деятельности в части защиты прав женщин от насилия (ч.2 ст.119 УК РФ), а также за распространение в сети заведомо ложных сведений, порочащих ее честь и достоинство и подрывающих ее репутацию (ч.2 ст.128.1 УК РФ)", - сказала Байтурина в среду "Интерфаксу".

В своём заявлении Маршенкулова отметила, что ей неоднократно поступали угрозы избиением, изнасилованием, обливанием кислотой. Кроме того, по ее словам, в социальных сетях распространяют ее фейковые цитаты.

Байтурина добавила, что Маршенкулова просит полицию обеспечить защиту ее и близких родственников.

В начале февраля фронтмен группы Rammstein Линдеманн со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном (совместный проект "Lindemann") записал клип на песню "Till The End", получивший высокий возрастной ценз из-за сцен порнографии: сцены клипа сравнивали с фильмом Тинто Брасса "Калигула". В съёмках клипа принимали участие несколько девушек из России. После появления клипа пользователи портала "Двач" опубликовали личные данные девушек, в результате они начали получать угрозы. Всего угрозы получили около двадцати девушек, часть из них уже удалили свои аккаунты.

Со своей стороны Маршенкулова обратила внимание на публикацию телеграм-канала "Двач" и заступилась за девушек. После этого ее начали травить в телеграм-канале, а в личные соцсети журналистки посыпались угрозы.

Маршенкулова - журналист, блогер, феминистка, основатель сайта Breaking Mad.

Ранее 21 февраля глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщал о намерении обратиться в полицию в связи с угрозами Маршенкуловой. Он пояснил, что Маршенкуловой угрожают убийством, а также ее мужу и родителям. "Журналистка обратилась в "Агору" в связи с многочисленными угрозами. (...) Ранее на Залину уже было совершено нападение после одной из публикаций", - написал Чиков в телеграм-канале.