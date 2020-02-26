СКР проверит информацию о заражении туберкулезом детей в самарской школе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Самарской области начало проверку после сообщений в СМИ о заражении туберкулезом учителя и нескольких школьников в Самаре.

"26 февраля в СМИ появились публикации о том, что в одной из школ города Самары произошло заражение школьников туберкулезом. По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее в твиттере поступило обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в школе N36. "Несколько детей в старшем корпусе заболели туберкулезом от учителя физкультуры Гордеева, который скончался от открытой формы туберкулеза! Заражения ребят продолжаются", - написала автор обращения 23 февраля.

Как пояснила в ответ на обращение в твиттере заместитель главы Самары Елена Чернега, ситуация в настоящее время находится на контроле городского департамента образования.

"Учитель физической культуры Гордеев С.В. проходил ежегодное медицинское освидетельствование своевременно. Ограничений по допуску к работе не имел. Не работает в школе с конца 2018 года", - написала Чернега.

По ее словам, "совместно с управлением Роспотребнадзора Самарской области в школе проводятся проверки, в том числе школьной столовой. "В случае выявления серьезных нарушений будет решаться вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц", - добавила она.