Поиск

СКР проверит информацию о заражении туберкулезом детей в самарской школе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Самарской области начало проверку после сообщений в СМИ о заражении туберкулезом учителя и нескольких школьников в Самаре.

"26 февраля в СМИ появились публикации о том, что в одной из школ города Самары произошло заражение школьников туберкулезом. По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее в твиттере поступило обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в школе N36. "Несколько детей в старшем корпусе заболели туберкулезом от учителя физкультуры Гордеева, который скончался от открытой формы туберкулеза! Заражения ребят продолжаются", - написала автор обращения 23 февраля.

Как пояснила в ответ на обращение в твиттере заместитель главы Самары Елена Чернега, ситуация в настоящее время находится на контроле городского департамента образования.

"Учитель физической культуры Гордеев С.В. проходил ежегодное медицинское освидетельствование своевременно. Ограничений по допуску к работе не имел. Не работает в школе с конца 2018 года", - написала Чернега.

По ее словам, "совместно с управлением Роспотребнадзора Самарской области в школе проводятся проверки, в том числе школьной столовой. "В случае выявления серьезных нарушений будет решаться вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц", - добавила она.

СКР Самарская область Самара Дмитрий Азаров Елена Чернега

Новости

Под Калининградом начали сносить популярные у туристов ангары немецкого аэродрома

Что произошло за день: среда, 26 февраля

Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы

Шнуров сравнил нынешнюю Россию с потемкинскими деревнями

Шнуров сравнил нынешнюю Россию с потемкинскими деревнями
Изменение Конституции

Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции
Изменение Конституции

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля
Новый коронавирус в Китае

Всех заболевших пневмонией в РФ будут проверять на коронавирус

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта
Новый коронавирус в Китае

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');