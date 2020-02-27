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Трех омичей посадят за выбивание извинений лопаткой и шокером

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Центральный суд Омска приговорил к реальным срокам трех жителей города, которые за вознаграждение от неизвестного заказчика под видеозапись выбивали из людей извинения, в том числе с помощью саперной лопатки и электрошокера. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что все трое "договорились с неустановленным следствием лицом за денежное вознаграждение в размере от 3 000 до 5 000 рублей принудить потерпевших принести последнему извинения".

"В ходе исполнения достигнутых договоренностей обвиняемые вышли за ее пределы: отвозили потерпевших на пустырь, где наносили им многочисленные удары руками, ногами, саперной лопатой, использовали электрошокер и пневматический пистолет для устрашения и подавления сопротивления, а происходящее снимали на камеру мобильного телефона для последующей передачи записи "заказчику"", - говорится в пресс-релизе.

Потерпевшие получили тяжкий вред здоровью. Сколько их было, суд не уточнил.

Подсудимые были признаны виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести или опасного для жизни человека, а также в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (статьи 111 и 112 УК). Суд назначил двоим из них по три с половиной года колонии строгого режима, а третьему - шесть лет колонии особого режима.

Приговором также разрешены заявленные потерпевшими и медицинской страховой компанией гражданские иски.

Омск Центральный суд

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