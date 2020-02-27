Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области в четверг днем, есть погибшие и пострадавший.

Отдел пропаганды УГИБДД по региону сообщает, что столкновение автомобилей Renault Logan, ВАЗ-2114 и Hyandai Accent произошло на восьмом километре автодороги "Ростов-Семикаракорск-Волгодонск" в районе поворота на поселок Дивный. По предварительным данным, три человека погибли, один пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.