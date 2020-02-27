Турист насмерть замерз в челябинском нацпарке "Зюраткуль"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Турист погиб от переохлаждения, заблудившись на территории национального парка "Зюраткуль", его товарищ в тяжелом состоянии был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области в четверг.

По данным спасателей, группа туристов в минувший вторник отдыхала в лесном домике. На следующий день они отправились в обратную дорогу, но из-за неблагоприятных метеоусловий двое из них, мужчины 45 и 47 лет, отстали и заблудились.

"Спасатели искали пропавших более 5 часов и обнаружили их в шести километрах от трассы М-5 в южной стороне хребта Зюраткуль. К сожалению, один из мужчин уже находился без признаков жизни. Второго, с сильным переохлаждением, на снегоходе транспортировали до трассы, где ждала бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Тело его погибшего товарища спасатели передали сотрудникам полиции.

По информации регионального управления МЧС, на среду по области объявляли штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом и усилением ветра до 25 метров в секунду.