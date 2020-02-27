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Замглавы МИД Италии оценил последствия санкций США для итальянских компаний в России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Италии Иван Скальфаротто в интервью "Интерфаксу" рассказал о том, как в Риме видят экономическое сотрудничество с Россией в условиях санкций.

- Более пяти лет в отношении России действуют санкции ЕС. Какой ущерб за этот период понесла итальянская экономика в связи с действием санкций и российских контрмер?

- Нелегко оценить прямое и косвенное воздействие европейских санкций и российских контрсанкций на товарообмен с Российской Федерацией. Известно, что с 2014 по 2016 мы наблюдали значительное сокращение нашего экспорта, которому, несомненно, способствовали санкции, равно как и другие факторы – например, падение цены на нефть и снижение стоимости рубля. Следует признать, что начиная с 2017 года мы наблюдали внушающее оптимизм оживление товарообмена, хотя суммарный показатель все еще остается значительно ниже уровней 2013 года. Безусловно, по-прежнему сохраняется значительный потенциал, который необходимо реализовать: это и есть то направление, в котором мы продолжаем работать.

- Насколько американские санкции в отношении России, российских компаний, мешают итальянским экономическим операторам осуществлять деятельность в РФ?

- Американские санкции имели и в ряде случаев продолжают иметь так называемые "вторичные" или экстерриториальные последствия, которые сказываются и на наших компаниях. Это проявляется, в том числе, в так называемом феномене "over-compliance": чтобы избежать какого бы то ни было риска столкнуться с негативными последствиями, иногда итальянские экономические акторы предпочитают и вовсе отказаться от некоторых выгодных возможностей для бизнеса. Это вопрос, который мы регулярно обсуждаем с нашими партнёрами, координируя нашу работу на основе лояльного сотрудничества и задачи защищать законные интересы итальянских компаний.

- Санкции США в отношении российских газопроводов вынудили итальянские компании выйти из этих проектов, в частности речь идет о "Северном потоке – 2". Как в Риме расценивают подобные действия США, и рассматривает ли итальянское правительство возможность предпринять меры по защите интересов своих компаний перед угрозой санкций?

- У меня нет информации о том, что американские санкции по "Северному потоку - 2" как-либо сказались на итальянских компаниях. Для нас важен принцип диверсификации источников и маршрутов снабжения газом, который, на наш взгляд, должен отстаиваться ради всеобщего блага: это на пользу и поставщикам, и конечным потребителям. Неясно, каков общий объем того влияния, которое могут оказать санкции, принятые в отношении проекта, уже выходящего на финишную прямую. А вот то, что параллельно с "Северным потоком – 2" было продлено соглашение о транзите газа между Киевом и Москвой и что очень скоро завершится строительство Южного газотранспортного коридора, очень позитивно: это два инструмента, которые обеспечат Италии и Европе каркас более высокой энергетической безопасности.

Италия Иван Скальфаротто

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