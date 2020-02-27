Двое детей провалились под лед в Волгоградской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Двое детей провалились под лед на Волго-Донском канале в поселке Комсомольский Калачевского района, один из мальчиков скончался от переохлаждения, сообщили агентству "Интерфакс" в четверг в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Трое детей в возрасте 10 и 12 лет играли рядом с 11-м шлюзом Волго-Донского канала. В какой-то момент двое ребят вышли на лед и провалились в ледяную воду", - сообщил собеседник агентства.

Крики о помощи услышала смотритель шлюзов, именно она вызвала аварийно-спасательные службы. Отреагировал на шум и работник канала, однако при попытке пройти по тонкому льду сам оказался в воде.

"Прибывшие на место происшествия спасатели разбили лед и на лодке доставили детей на берег. Один из мальчиков был без сознания. Детей передали бригаде скорой медицинской помощи. После чего доставили в ЦРБ. Медики 40 минут боролись за жизнь 10-летнего мальчика, но ребенок скончался" - добавляет собеседник.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили факт трагедии, уточнив, что неоднократно предупреждали об опасности тонкого льда.