Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году впервые превысила 100 млрд руб.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сумма штрафов, наложенные на российских водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД), в 2019 году впервые превысила отметку в 100 млрд рублей, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на данные МВД и ГИБДД.

Сумма наложенных ГИБДД в прошлом году санкций составила свыше 106,5 млрд руб. (это на 8,6% больше, чем в 2018-м). Сумма штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, составила в 2019 году 82,7 млрд рублей, на 20,2 млрд рублей оштрафовали автомобилистов инспекторы ГИБДД.

Кроме того, общая сумма наложенных на водителей в Москве штрафов достигла 23,5 млрд рублей (в 2018 году - 20,9 млрд руб.). В Московской области общая сумма штрафных санкций и их количество выросли примерно в полтора раза (по сравнению с 2018 годом) - до 14,4 млрд руб. и 23,3 млн соответственно.

"Коммерсантъ" также выяснил, что в 2019 году органы ГИБДД выписали в общей сложности 142,1 млн (+11% к 2018 году) штрафов за нарушения ПДД. Из них 122,1 млн - это наказания за нарушения, выявленные с помощью камер. Самым частым нарушением ПДД традиционно осталось превышение скорости - за это нарушение сотрудники ГИБДД выписали 101,8 млн штрафов (рост составил плюс 16% к 2018 году). В 2019 году этот показатель впервые превысил 100 млн, отмечает "Ъ".

На втором месте с большим отрывом (12 млн постановлений) - штрафы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Замыкает топ-3 наказания за проезд на красный свет (5,1 млн постановлений).

ГИБДД также опубликовала данные о ситуации с пьяными водителями. По данным ведомства, в 2019 году было заведено свыше 308 тыс. административных дел за нетрезвое вождение, что на 11% меньше, чем годом ранее. В 21,3 тыс. случаев водители употребляли наркотики, в 173 тыс.— отказались от освидетельствования.

"Ъ", изучив данные о заведенных на нарушителей ПДД делах (речь идет не только о пьяном вождении), отметил важную тенденцию: в 2019 году ГИБДД прекратила на 8% больше ранее заведенных дел (41,7 тыс.), чем в 2018-м. Суровые наказания (лишения прав, административный арест и штрафы) стали применяться к водителям реже, пишет издание.

Юрист, адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько заявил, что это объясняется не улучшением качества работы судов, а ухудшением качества материалов административных дел, которые сотрудники ГИБДД готовят для судов, что, в свою очередь, приводит к формальному прекращению дел. "Это ожидаемый эффект от сокращения штата ГИБДД в 2018 году — сотрудников стало меньше, но работы не убавилось", - констатировал Радько.