Сумку с младенцем нашли в туалете перинатального центра в Братске

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата в Братске Иркутской области по факту обнаружения утром в пятницу в туалете городского перинатального центра сумки с новорожденной девочкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, сумку принесла женщина с маленькой девочкой. Они поднялись на второй этаж и оставили сумку в туалете, после чего быстро вышли из здания.

Новорожденный ребенок находится в детской городской больнице, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

Доследственная проверка проводится по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). В настоящее время следователи изучают запись с камер видеонаблюдения. Полицейские ведут розыск женщины.