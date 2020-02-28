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Второклассникам в Абакане обожгло глаза кварцевой лампой

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку по факту инцидента в школе Абакана, ученики которой получили травмы глаз, сообщает пресс-служба управления.

По предварительным данным, сегодня ученики второго класса школы №20 во время урока находились в кабинете, где работала кварцевая лампа, включенная для дезинфекции помещения. В результате 10 детей обратились к врачу, который зафиксировал ожоги глаз, говорится в сообщении.

В настоящее время следователи работают с учителем и директором школы, устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Хакасия Абакан СКР

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