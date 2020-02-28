В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны российской Арктики совершенствуется, в регионе сформирована еще одна дивизия ПВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что Северный морской путь находится под надежной защитой. "Ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и Сил специальных операций при обороне важных промышленных объектов и защите экономических интересов России в Арктической зоне", - сказал Шойгу.

Министр рассказал, что Северный флот получит атомный ракетный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов" в ближайшее время, до конца года планируется поступление шести кораблей и подводных лодок. "Всего до конца года поступит более 180-ти единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики", - добавил он.

"Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе", - сказал Шойгу.

Заседание коллегии началось с минуты молчания в память об умерших 25 февраля последнем маршале Советского Союза Дмитрии Язове и директоре департамента финансового планирования Минобороны РФ Максиме Лоскутове.