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Индийца задержали в РФ за убийство соотечественников с помощью их слуги в 2001 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Задержан гражданин Индии Гилл Харпиндар, который почти 20 лет находился в международном розыске по обвинению в убийстве в Петербурге, сообщила в пятницу пресс-служба городского управления СКР.

Из материалов дела следует, что Харпиндар, а также еще двое граждан Индии Парвиз Мухаммед и Гилл Сукхбиандару в 2001 году захотели напасть на супружескую пару соотечественников, занимавшихся в северной столице бизнесом, для чего вступили в сговор с их слугой Вадтхаватх Сринивас (был осужден в 2003 году).

12 марта 2001 года Сринивас впустил соучастников в квартиру в Петербурге на улице Маяковского, где проживала пара. Соучастники напали на супругов, связали им руки и ноги, требовали передать имущество, а затем убили, говорится в сообщении.

Слуга Сринивас в это время отправился в офис потерпевшего, где объяснил отсутствие начальника болезнью. Завладев сберегательными книжками, кредитными картами и личными вещами убитых, напавшие упаковали их тела в два чемодана, которые Сринивас вывез на автостоянку на набережной Робеспьера (в настоящее время - Воскресенская набережная), и скрылись.

По данным следствия, общая сумма похищенного составляет около 2,5 млн рублей. Как сообщалось, в 2014 году Мухаммед и Сукхбиандару, также находившиеся в розыске, были задержаны в Тверской области и осуждены.

Индия Петербург

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