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Экс-сотрудник банка в Якутске получил 4,5 года колонии за хищение 9 млн рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник филиала БМ-банка (бывший Банк Москвы) в Якутске приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за присвоение около 9 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В суде пришли к выводу, что экс-начальник отдела кассовых операций, "замкнув на себе процесс загрузки и выгрузки наличности в банкоматы", не докладывал туда часть денег, присваивая их себе. Чтобы скрыть это, он писал на ярлыках кассет ложную информацию о количестве загруженных купюр. "В операционную систему банкоматов периодически не вводились данные о количестве фактически загруженных купюр, что заведомо исключало возможность дистанционного мониторинга количества загруженных и выданных купюр из кассет банкомата", - отметили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, в общей сложности он похитил порядка 9 млн руб. Для возмещения ущерба на имущество бывшего сотрудника банка наложен арест.

БМ-банк Якутск

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