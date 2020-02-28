СК проверит жалобу на избиение ребенка в социальном центре в Сургуте

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Следователи Ханты-Мансийского автономного округа начали проверку информации о жестоком обращении с ребенком в социальном центре, сообщила пресс-служба управления СКР.

В СМИ появился материал, в котором отец одного из воспитанников Центра социальной помощи семье и детям в Сургуте заявил, что педагоги и воспитатели этого учреждения били его сына и плохо с ним обращались.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.