Саратовские прокуроры добились блокировки 30 сайтов, посвященных магазинным кражам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратовской области добилась блокировки интернет-ресурсов, пропагандирующих кражи из магазинов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры в пятницу.

Прокуратура Советского района области в ходе мониторинга выявила 30 сайтов, на которых рассказывалось о способах хищения товаров, говорится в сообщении.

Между тем федеральный закон "Об информации" запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, отметили в надзорном ведомстве. Так, за совершение кражи предусмотрена уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ, а за мелкое хищение - административная по ст. 7.27 КоАП РФ, напомнили в Генпрокуратуре.

В связи с этим саратовские прокуроры направили в суд 6 административных исков о блокировке сайтов с указанной информацией. Суд требования полностью удовлетворил прокуратуры. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.