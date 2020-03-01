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Один человек погиб в аварии с угнанным автомобилем в Новосибирске

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Женщина погибла в результате столкновения двух автомобилей в Первомайском районе Новосибирска, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Ночью на улице Одоевского 17-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

"В результате происшествия на месте погибла 23-летняя пассажирка "Жигулей", в больницу доставлена 17-летняя пассажирка Ford Focus, получившая перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы лица", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что управлявший Ford Focus молодой человек угнал автомобиль с автомойки, где работал.

Новосибирская область

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