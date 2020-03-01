Поиск

В Приморье задержали подозреваемого в показе порноролика на масленичных гуляниях

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Дома культуры в одном из районов Приморского края задержан по подозрению в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное УМВД.

Накануне во время празднования масленичных гуляний в Михайловском районе на большом уличном экране появилось порнографическое видео. Его транслировали с помощью удаленного доступа через интернет.

Сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого.

Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше мужчина занимал должность светооператора районного Дома культуры, его уволили в декабре прошлого года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

Он дал признательные показания и был взят под стражу.

Приморье Приморский край Масленица

Новости

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Новый коронавирус в Китае

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Новый коронавирус в Китае

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Вступили в силу ограничения на въезд иностранцев из Южной Кореи в РФ

Российские издания объединились в "Синдикат-100"

Что произошло за день: суббота, 29 февраля

Губернатор Сахалина попросил прекратить транспортное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Сильный порыв ветра назван предварительной причиной падения вертолета под Астраханью

Что случилось этой ночью: суббота, 29 февраля

Новый коронавирус в Китае

Россиянам рекомендовали защищаться от COVID-19 отказом от поездок за рубеж

Россиянам рекомендовали защищаться от COVID-19 отказом от поездок за рубеж
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');