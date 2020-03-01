В Приморье задержали подозреваемого в показе порноролика на масленичных гуляниях

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Дома культуры в одном из районов Приморского края задержан по подозрению в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное УМВД.

Накануне во время празднования масленичных гуляний в Михайловском районе на большом уличном экране появилось порнографическое видео. Его транслировали с помощью удаленного доступа через интернет.

Сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого.

Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше мужчина занимал должность светооператора районного Дома культуры, его уволили в декабре прошлого года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

Он дал признательные показания и был взят под стражу.