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Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в воскресенье почтил память десантников, геройски погибших в 2000 году в ходе столкновения с боевиками в Аргунском ущелье.

Ранее Путин прибыл в Псков, где проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии.

Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в Минобороны России сообщали, что на месте гибели псковских десантников в Чечне установят поклонный крест.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 десантников 6 роты под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина на высоте 776 в Аргунском ущелье в Чечне вступили в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

Памятник десантникам 6-й роты "Купол" был открыт в Псковской области 1 августа 2002 года.

Псков Владимир Путин Аргунское ущелье Чечня

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