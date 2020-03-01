Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в воскресенье почтил память десантников, геройски погибших в 2000 году в ходе столкновения с боевиками в Аргунском ущелье.

Ранее Путин прибыл в Псков, где проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии.

Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в Минобороны России сообщали, что на месте гибели псковских десантников в Чечне установят поклонный крест.