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Авторы фильмов о Листьеве призывают возобновить расследование его убийства

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Журналисты Алексей Пивоваров, Ксения Собчак и Родион Чепель, выпустившие фильмы об убийстве Владислава Листьева, произошедшего 25 лет назад, просят Следственный комитет и Генпрокуратуру возобновить расследование этого преступления.

Открытое обращение размещено в фейсбуке Чепеля.

По словам журналистов, в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено, но "у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд".

Как отмечают авторы обращения, глава следственной группы, расследовавшей убийство, а также бывший руководитель Генпрокуратуры, давшие развернутые интервью журналистам, "неоднократно заявляли, что у следствия есть вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках преступления", что подтверждается комплексом свидетельств и фактов, с которыми им удалось ознакомиться.

Три года назад, 1 марта 2017 года, в пресс-службе Следственного комитета РФ "Интерфаксу сообщили, что оперативные мероприятия по уголовному делу об убийстве Листьева продолжаются, хотя расследование приостановлено.

Листьев был создателем и ведущим ряда популярных телепередач "Взгляд", "Поле чудес", "Час пик", "Тема", "Угадай мелодию". В 1995 году Листьев стал гендиректором ОРТ. 1 марта 1995 года он был убит подъезде своего дома в Москве.

По уголовному делу об убийстве Листьева проверялись различные версии, выяснялся образ жизни погибшего, его окружение, обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Проверялась версия и о том, что убийство связано с деятельностью журналиста в должности гендиректора ОРТ.

После 11-летнего расследования установить конкретных лиц, совершивших преступление, не представилось возможным, в связи с этим 3 апреля 2006 года Генпрокуратурой предварительное следствие по уголовному было приостановлено на основании статьи 208 УПК РФ.

Владислав Листьев

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