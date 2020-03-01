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В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка

После нападения женщина попыталась свести счеты с жизнью

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Жительница Казани в воскресенье, 1 марта, дома напала с ножом на двоих сыновей 2012 года рождения, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

По данным ведомства, после нападения 33-летняя женщина попыталась покончить с собой. Мотивы преступления не сообщаются.

"В результате полученных телесных повреждений один ребенок скончался на месте, второй - госпитализирован", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе МВД Татарстана сообщили агентству "Интерфакс", что о преступлении в полицию заявил муж женщины.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п."а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Казань Татарстан СКР МВД

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