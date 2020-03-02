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В Приморье возбудили дело против "вора в законе" Джеко Тбилисского

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU -УМВД России по Приморью возбудило уголовное дело в отношении грузинского "вора в законе", известного как Джеко Тбилисский, контролировавшего криминальные процессы в крае.

Уголовное дело возбуждено по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщает пресс-служба краевого УМВД.

"Установлено, что фигурант уголовного дела с 2014 года обязывал, согласно существующим негласным нормам и правилам поведения, всех лиц более низкого криминального статуса подчиняться его указаниям и распоряжениям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находясь за пределами РФ он контролировал криминальные процессы в Приморском крае, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и доходов.

В ведомстве добавили, что установлены личности граждан, которые обеспечивали на территории края непосредственный контроль над криминальными процессами, отчитывались перед фигурантом и следили за исполнением его указаний. Полиция проводит следственные действия, направленные на задержание криминального авторитета.

Как сообщалось, в 2013 году грузинского "вора в законе" известного как Джеко Тбилисский по решению суда выдворили за пределы России из Магаданской области, где он отбывал наказание за преступление, связанные с оборотом наркотиков. В колонии он нарушал режим содержания, пытался дестабилизировать обстановку.

Приморье Джеко Тбилисский

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