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Движение пассажирских поездов нарушено из-за схода вагонов в Забайкалье

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае в ночь на понедельник с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда, авария повлияла на движение трех пассажирских поездов, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД).

Как отмечается, в результате происшествия оказалось повреждено железнодорожное полотно на перегоне Жипхеген - Хилок, нарушен габарит соседнего пути. Движение на перегоне приостановлено.

В связи с аварией ожидаются задержки в движении трех пассажирских поездов: Москва - Чита (№70), Чита - Москва (№69)и Иркутск - Забайкальск (№321).

Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Хилок и Чита.

Забайкальский край

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