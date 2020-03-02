16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Также известно об одном погибшем

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Во Владимирской области один человек погиб и еще 16 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Mercedes.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, микроавтобус со строителями направлялся из Москвы в Нижний Новогород, всего в нем было 17 человек. Пострадали 15 пассажиров и водитель, один пассажир погиб на месте аварии. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

В настоящее время движение транспорта осуществляется по одной полосе дороги (в сторону Нижнего Новгорода), сотрудники Госавтоинспекции на месте осуществляют регулировку транспортного потока. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также данные пострадавших и погибшего.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что авария произошла на 334 км трассы М-7 "Волга" вблизи города Гороховца. Все пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Гороховца, добавили в ведомстве.