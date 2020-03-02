Поиск

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Также известно об одном погибшем

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Во Владимирской области один человек погиб и еще 16 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Mercedes.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, микроавтобус со строителями направлялся из Москвы в Нижний Новогород, всего в нем было 17 человек. Пострадали 15 пассажиров и водитель, один пассажир погиб на месте аварии. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

В настоящее время движение транспорта осуществляется по одной полосе дороги (в сторону Нижнего Новгорода), сотрудники Госавтоинспекции на месте осуществляют регулировку транспортного потока. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также данные пострадавших и погибшего.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что авария произошла на 334 км трассы М-7 "Волга" вблизи города Гороховца. Все пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Гороховца, добавили в ведомстве.

Владимирская область МВД РФ МЧС РФ

Новости

Счета за отопление в ряде регионов РФ могут пересчитать из-за теплой зимы

Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

В Пермском крае уволили главврача скорой помощи после инцидента с пациентом

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом в Идлибе российском Су-24

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Новый коронавирус в Китае

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

В Приморье задержали подозреваемого в показе порноролика на масленичных гуляниях

Новый коронавирус в Китае

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');