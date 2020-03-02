Лисовский отказался от комментариев про новые расследования об убийстве Листьева

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский не комментирует новые расследования об убийстве тележурналиста Владислава Листьева.

В пресс-службе Лисовского на просьбу "Интерфакса" прокомментировать новые журналистские расследования этого резонансного преступления привели слова сенатора: "Я глупости не комментирую".

Ранее имя Лисовского упоминалось в СМИ как одного из возможных фигурантов "дела Листьева".

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, независимо друг от друга выпустившие фильмы-расследования об убийстве Листьева, обратились к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с призывом возобновить расследование дела об убийстве журналиста.

Пивоваров, снявший фильм "25 лет спустя: кто убил главную звезду нового российского ТВ?", взяли интервью у бывшего руководителя следственной группы Генпрокуратуры России по этому делу Петра Трибоя.

Он заявил, что дело об убийстве журналиста Владислава Листьева можно считать раскрытым, загадок относительно исполнителей, организаторов и заказчиков этого громкого преступления у следователей нет.

На вопрос журналистов, можно ли считать убийство 25-летней давности раскрытым, Трибой ответил: "Я считаю, что загадок в этом деле для нас относительно участников и соучастников этого преступления нет".

Экс-следователь подтвердил при этом, что речь идет об исполнителях, организаторах и заказчиках преступления.

На уточняющий вопрос, знает ли он заказчика этого убийства, Трибой ответил: "Я думаю, что у нас есть основания для того, чтобы подозревать".

Касаясь деталей расследования, Трибой рассказал, что главные фигуранты дела выдали себя, совершая "различные глупости". "Люди, которые подозревались и разрабатывались, совершали различные глупые поступки, и мы их фиксировали", - отметил экс-следователь.

По его словам, в частности, один из подозреваемых, за которым следили сотрудники следственной бригады, выехал в другой город, и, почувствовав слежку, позвонил своему знакомому в Москву, который в свою очередь также представлял интерес для следствия, и сказал, что в этот город приехали конкретные следователи и оперативники по "делу Листьева", назвав их фамилии.

"Фигурант говорит ему: клади трубку, приезжай в Москву и больше ни о чем не болтай, - сказал Трибой и спросил: Ну, это как, дает основания подозревать?"

Экс-сотрудник Генпрокуратуры отметил при этом, что звонивший из другого города "и ныне депутат Госдумы".

На просьбу назвать второго собеседника из Москвы, Трибой ответил: "Не хочу сказать. Он жив-здоров".

Со своей стороны, бывший генеральный прокурор России, возглавлявший надзорное ведомство во второй половине 90-х годов, Юрий Скуратов в этом же фильме не стал называть заказчика убийства Листьева, подтвердив мысли и высказывания об этом деле своего бывшего подчиненного об установлении всей цепочки совершенного преступления.

"Это дело было уникальное, и очень большой объем работы еще предстоял. Дело было архисложным с точки зрения того, что фигуранты оказывали колоссальное сопротивление следствию. Это была серьезная борьба", - сказал Скуратов.

На уточняющий вопрос, о ком идет речь, экс-генпрокурор ответил: "Ну, разные люди. Я везде говорю: надежда умирает последней, поэтому я не собираюсь в деталях раскрывать те материалы, которые у нас есть".

Юрий Скуратов, занимавший в марте 1995 года должность генерального прокурора РФ и контролировавший расследование, а также следователь Трибой ранее заявляли о возможной причастности к убийству члена Совфеда и члена генсовета "Единой России" Сергея Лисовского. Сам Лисовский отрицает свою причастность к преступлению.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя 2 марта обращение журналистов с призывом возобновить расследование убийства Листьева, заявил, что "до сих пор это не было в зоне внимания главы государства, никаких поручений или обращений с его стороны на этот счет не было". Однако, по его словам, "в целом он вполне может дать (поручение возобновить расследование), но до сих пор каких-то решений президентом на этот счет (принято) не было".