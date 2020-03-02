Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:08

Работника Летнего сада Ижевска осудили за гибель подростка при обрушении фонтана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ижевске признал работника Летнего сада имени Горького виновным в причинении смерти по неосторожности подростку, на которого упал фонтан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии в понедельник.

Сотрудник ввел в эксплуатацию фонтанный комплекс, не удостоверившись в его безопасности. Он также дал указание накрыть на зиму законсервированный фонтан тентом.

Из-за этого, когда группа школьников прыгнула на тент, чаши фонтана обрушились на одного из них.

"Нарушения требований строительных правил и стандартов надежности строительных конструкций, правил благоустройства, а также эксплуатации фонтанного комплекса повлекли (...) смерть человека", - подчеркивается в сообщении.

В отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"Судом назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в конце октября 2018 года в Летнем саду Ижевска на 15-летнего подростка упала часть законсервированного на зиму фонтана. Он получил травму головы и скончался.

Ижевск

Новости

Бывший замминистра обороны СССР скончался после аварии

Новый коронавирус в Китае

Источник узнал о совете депутатам не ездить в страны, где свирепствует коронавирус

МВД предложило ограничить продажу спиртного в поездах дальнего следования

МВД предложило ограничить продажу спиртного в поездах дальнего следования

Кандидат в президенты Абхазии введен в медикаментозную кому

Кандидат в президенты Абхазии введен в медикаментозную кому

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Новый коронавирус в Китае

У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус

У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Глава думского комитета назвал провокацией идею налога на домашних животных

Глава думского комитета назвал провокацией идею налога на домашних животных

В Минпросвещения назвали среднюю стоимость горячего обеда для школьника

В Кремле опровергли сообщения о планах Путина возглавить список ЕР на выборах в Думу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');