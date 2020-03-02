Работника Летнего сада Ижевска осудили за гибель подростка при обрушении фонтана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ижевске признал работника Летнего сада имени Горького виновным в причинении смерти по неосторожности подростку, на которого упал фонтан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии в понедельник.

Сотрудник ввел в эксплуатацию фонтанный комплекс, не удостоверившись в его безопасности. Он также дал указание накрыть на зиму законсервированный фонтан тентом.

Из-за этого, когда группа школьников прыгнула на тент, чаши фонтана обрушились на одного из них.

"Нарушения требований строительных правил и стандартов надежности строительных конструкций, правил благоустройства, а также эксплуатации фонтанного комплекса повлекли (...) смерть человека", - подчеркивается в сообщении.

В отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"Судом назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в конце октября 2018 года в Летнем саду Ижевска на 15-летнего подростка упала часть законсервированного на зиму фонтана. Он получил травму головы и скончался.