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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:55

Huawei будет развивать облачную платформу в России вместо со Сбербанком

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк и китайская компания Huawei будут совместно развивать облачную платформу в России, сообщает во вторник "Коммерсантъ".

По данным газеты, платформа будет работать на базе SberCloud, в то время как от бренда Huawei Cloud китайская компания откажется, а всем клиентам предложит перейти в платформу, принадлежащую Сбербанку. SberCloud, в свою очередь, приобрела серверное оборудование и софт Huawei, но его эксплуатацией и поддержкой будет заниматься самостоятельно.

Инвестиции в проект и условия партнерства SberCloud не раскрывает, однако отмечает, что партнерство стало самым масштабным в мире в сфере облачных технологий.

Партнерскую модель Huawei выбрала из-за санкционных рисков для потенциальных клиентов со стороны США, поделились с "Ъ" эксперты. В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Сбербанк Huawei

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