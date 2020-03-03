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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

В Алтайском крае осудили хозяйку свиней, покусавших 4-летнюю девочку

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Жительница Ельцовского района Алтайского края, свиньи которой напали на четырехлетнюю девочку, приговорена судом к исправительным работам. Об этом сообщает во вторник Следственное управление России по региону.

Женщина признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ).

По данным следствия и суда, в июле 2019 года в одном из сел Ельцовского района две сестры четырех и семи лет гуляли по улице. Внезапно на девочек напали несколько свиней, принадлежащих 60-летней местной жительнице, которые бродили по улицам. Старшая сестра смогла убежать, младшая споткнулась, и животные начали рвать ребенка. В результате нападения свиней девочка получила многочисленные раны и была доставлена в больницу.

В ходе предварительного следствия женщина вину в совершенном преступлении не признала. Однако, суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.

Алтайский край

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