Собранные в России автомобили научат оповещать о нарушении ПДД

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Собранные в РФ автомобили могут оснастить системами оповещения водителя о возможном нарушении правил дорожного движения (ПДД), соответствующий ГОСТ будет принят в конце октября, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

По данным издания, новый национальный стандарт (ГОСТ Р) "Системы распознавания объектов инфраструктуры..." предусматривает установку систем помощи водителю, способных распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора.

Стандарт описывает технические характеристики системы распознавания объектов инфраструктуры, методы ее испытаний и функционал. Распознавать дорожные знаки, светофоры и разметку она будет с помощью специальных камер, данные от них проанализирует вычислительный модуль и передаст водителю на экран или звуковым сообщением. Система сможет работать при скорости машины до 150 км/ч. Дальность обнаружения дорожных знаков и сигналов светофора должна составлять от 30 до 100 метров. Нововведение не предполагает оснащения датчиками и другими устройствами сами элементы дорожной инфраструктуры, отмечается в статье.

Из документа также следует, что системы можно будет устанавливать на транспорт категорий M (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики). При этом речь идет об уровнях автоматизации машин от нулевого до второго, то есть применяться оборудование должно как на обычных авто, так и на транспортных средствах (ТС) с автопилотом. На беспилотные ТС действие ГОСТа распространяться не будет, уточняет газета.

Разработчикам рекомендуется предусмотреть несколько уровней предупреждения - в зависимости от того, насколько действия водителя угрожают безопасности движения. Так, по имеющимся у издания данным, в случае грубых нарушений ПДД (например, нарушение правил проезда перекрестка) водитель будет уведомляться об этом как визуально, так и с помощью аудиосообщений и тактильного воздействия - вибрацией руля или сиденья.

Заместитель гендиректора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП "НАМИ", разработавшего документ, Денис Ендачев сообщил газете, что ГОСТ уже прошел публичное обсуждение, выполнена его корректировка в соответствии с замечаниями автопроизводителей, сейчас он находится на стадии утверждения.

Опрошенные газетой эксперты оценивают потенциальный рынок подобных устройств в 40-60 млрд рублей в год.