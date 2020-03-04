Жительница Мурманска отсудила у экс-партнера 13 000 рублей за установленную скрытую камеру

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Мурманска присудил женщине 13 000 рублей компенсации морального вреда с бывшего партнера, который в ее отсутствие установил в ее квартире скрытую камеру, замаскировал под предметы домашнего обихода и просматривал записи с мобильного телефона. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Чтобы проникнуть в ее квартиру, он использовал оставшийся у него запасной комплект ключей.

Сначала мировой судья Первомайского района установил, что мужчина нарушил право истицы на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК) и неприкосновенность жилища (ч. 1 ст. 139 УК), оштрафовал его и обязал прекратить нарушения. По мнению суда, он нарушил конституционные права и охраняемые законом интересы истицы.

Затем женщина подала в Ленинский суд иск о компенсации морального вреда. Она объяснила, что живет в квартире вместе с маленькими детьми. В результате действий бывшего партнера она постоянно переживала за свою жизнь и жизнь детей, боялась повторения его действий, испытывала сильные душевные страдания и как следствие, головные боли, вынуждена была скитаться по чужим квартирам, испытывала дискомфорт, пересказали в пресс-службе суда.

Она попросила взыскать с ответчика 80 000 рублей компенсации и 15 000 рублей расходов на адвоката.

Ответчик эти требования отверг. Его адвокат сообщила суду, что он перед партнершей извинился и добровольно возместил 13 000 рублей морального ущерба.

Суд решил взыскать с ответчика 5000 рублей компенсации и обязать его покрыть 8000 рублей расходов истицы на адвоката.

Решение не вступило в законную силу.