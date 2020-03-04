Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

Жительница Мурманска отсудила у экс-партнера 13 000 рублей за установленную скрытую камеру

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Мурманска присудил женщине 13 000 рублей компенсации морального вреда с бывшего партнера, который в ее отсутствие установил в ее квартире скрытую камеру, замаскировал под предметы домашнего обихода и просматривал записи с мобильного телефона. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Чтобы проникнуть в ее квартиру, он использовал оставшийся у него запасной комплект ключей.

Сначала мировой судья Первомайского района установил, что мужчина нарушил право истицы на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК) и неприкосновенность жилища (ч. 1 ст. 139 УК), оштрафовал его и обязал прекратить нарушения. По мнению суда, он нарушил конституционные права и охраняемые законом интересы истицы.

Затем женщина подала в Ленинский суд иск о компенсации морального вреда. Она объяснила, что живет в квартире вместе с маленькими детьми. В результате действий бывшего партнера она постоянно переживала за свою жизнь и жизнь детей, боялась повторения его действий, испытывала сильные душевные страдания и как следствие, головные боли, вынуждена была скитаться по чужим квартирам, испытывала дискомфорт, пересказали в пресс-службе суда.

Она попросила взыскать с ответчика 80 000 рублей компенсации и 15 000 рублей расходов на адвоката.

Ответчик эти требования отверг. Его адвокат сообщила суду, что он перед партнершей извинился и добровольно возместил 13 000 рублей морального ущерба.

Суд решил взыскать с ответчика 5000 рублей компенсации и обязать его покрыть 8000 рублей расходов истицы на адвоката.

Решение не вступило в законную силу.

Мурманск Ленинский суд

Новости

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты защиты до 1 июня

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты защиты до 1 июня

Максимов из Минэкономразвития назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке

Что произошло за день: вторник, 3 марта

Роскомнадзор передал в суд материалы по нарушениям BBC World News

Изменение Конституции

Профильный комитет Думы одобрил президентские поправки в Конституцию

СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

Эпидемия коронавируса

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Правительство предложило выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');