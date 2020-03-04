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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Жителя Рубцовска будут судить за кражу завода

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура города Рубцовска в Алтайском крае направила в суд уголовное дело местного жителя о краже асфальтового завода, сообщает в среду прокуратура региона.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель тайно открыл ворота охраняемой территории, принадлежащей другому бизнесмену, и впустил на нее грузовые автомобили и автокран, управляемые его сотрудниками, которых он не поставил в известность о совершении преступления. Мужчина поручил подчиненным разобрать, погрузить и вывезти асфальтовый завод с чужой территории.

Таким образом завод перевезли на склад, который находился в Рубцовске.

Ущерб, причиненный потерпевшему, оценивается примерно в 3,8 млн рублей.

Рубцовск Алтайский край

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