В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении человека вымогатели

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге следователи при поддержке полиции и Росгвардии задержали троих подозреваемых в похищении местного жителя, у которого вымогали несуществующий долг в 1 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия 13 января подозреваемые остановили 35-летнего мужчину на проспекте Просвещения. Они назвались полицейскими и предложили пройти за ними. Затем они ударили его в лицо кулаком, затащили в микроавтобус, закрыли глаза шапкой, надели на руки пластиковые хомуты и отвезли в неустановленное место. Там его избили и потребовали 1 млн рублей в счет несуществующего долга.

Жена потерпевшего заявила о его исчезновении в полицию. Они об этом узнали и отпустили его под обещание передать им деньги.

В отношении задержанных расследуется дело о похищении человека. При обысках у них изъяли "предметы и документы, представляющие интерес для следствия", сообщили в СК. Двоих подозреваемых арестовали, третий отпущен под домашний арест.

Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что двое подследственных были неоднократно судимы за разбой, мошенничество и "пьяное" вождение.